Turkse crisis houdt beurzen in greep

Tijdens een vorige financiële crisis, die door de "top" georganiseerd werd, is de belastingbetaler ook de dupe geworden. Tot groot jolijt van de top-bankiers, industriëlen en politiciens. Indien ik me niet vergis, zat Rusland toen ook met een berg leningen die moesten terug betaald worden aan VSA. Poetin, heeft niets terugbetaald met als reden/excuus: als jullie me in de maling willen nemen met uw financiële rommel,waarom zou ik daaraan mee doen?

Voor wat het waard is.

Er bestaat hier heel wat literatuur over. Het feit dat de belastingbetaler altijd voor de schulden opdraait is de prijs die moet betaald worden om de top-rijken nog rijker te maken.

Een Nederlands spreekwoord verwoordt het als volgt: "Zo kloot men Frederik".

mvg

GD