DSM begint aandeleninkoopprogramma

Gepubliceerd op | Views: 467

HEERLEN (AFN) - Speciaalchemieconcern DSM begint maandag met een aandeleninkoopprogramma van circa 99 miljoen euro om een aandelencompensatieplan en een dividenduitkering in aandelen te dekken.

In totaal worden 1,1 miljoen aandelen ingekocht. Naar verwachting zal het inkoopprogramma lopen tot in het vierde kwartaal van dit jaar. DSM komt wekelijks met informatie over de voortgang van de inkoop.