Bij Nederlandse artsen is de werkdruk nog veel groter maar daar hoor je niemand zeggen we gaan staken. Nee deze mensen kennen hun verantwoordelijkheid en begrijpen dat je niet even een handvol gespecialiseerde artsen erbij kunt krijgen en dat is waar die "domme piloten" het onredelijke vragen. Er is een piloten tekort dus wil ik NU nee NU werkdrukverlichting. Mijn advies neem, ontslag dan heb je je probleem zelf opgelost.