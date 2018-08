'Beurshandel in teken Turkije en cijfers'

Gepubliceerd op | Views: 1.352 | Onderwerpen: Turkije

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt maandag lager te beginnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen met verliezen openen. Beleggers hebben een drukke cijferweek voor de boeg. Ook blijft de aandacht uitgaan naar de Turkse lira. Op het Damrak is het maandag nog rustig aan het cijferfront.

Vooral de Europese financiële sector blijft in de schijnwerpers staan aangezien de Turkse president Recep Tayyip Erdogan niet van plan is zijn toon in de richting van de Verenigde Staten te matigen. Beleggers zijn bezorgd dat de Turkse kwestie overslaat naar de Europese financiële markten en bankensector. Erdogan riep de bevolking op om dollars en euro's te verkopen ter ondersteuning van de lira.

De Turkse lira verloor maandag verder aan waarde na de vrije val vorige week. De munt daalde nog eens 10 procent tot een nieuw dieptepunt ten opzichte van de dollar. Volgens Turkse media komt minister van Financiën Berat Albayrak maandag met maatregelen om de rust rond de lira te herstellen. Het zou gaan om ingrepen rond de bankensector en steun aan het midden- en kleinbedrijf.

Van mening veranderd

Aan het brexit-front werd gemeld dat de stemgerechtigde inwoners van 112 Britse kiesdistricten, die bij het referendum in 2016 voor de brexit waren, van mening zijn veranderd. Als ze nu opnieuw voor de keus zouden worden gesteld dan zou een meerderheid lid willen blijven van de Europese Unie, zo bleek uit een uitgebreid onderzoek van The Observer.

De Europese beurzen gingen vrijdag flink onderuit door de zorgen over de Turkse lira. De AEX-index sloot 1,6 procent lager op 562,98 punten en de MidKap daalde 1,1 procent tot 794,96 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 2 procent. Ook Wall Street ging met verlies het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent lager op 25.313,14 punten. De brede S&P 500 en technologiebeurs Nasdaq leverden 0,7 procent in.

De euro was 1,1389 dollar waard, tegen 1,1412 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 67,54 dollar. Brentolie zakte 0,3 procent in prijs en werd verhandeld voor 72,61 dollar per vat.