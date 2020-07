Amerikaanse beurzen in de plus

Gepubliceerd op | Views: 260

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag tijdens de middaghandel in New York in de plus, ondanks de wereldwijde recordstijging van het aantal coronabesmettingen. Beleggers waren goedgemutst vanwege hoopgevend nieuws over een mogelijk coronavaccin. Ook stond de chipsector in de belangstelling vanwege groot overnamenieuws.

De Dow-Jonesindex noteerde even na 20.00 uur (Nederlandse tijd) 1,6 procent hoger op 26.495 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 3212 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 0,4 procent tot 10.660 punten.

Farmaceut Pfizer stond dik 5 procent in het groen. De Amerikaanse toezichthouder FDA komt met een versneld beoordelingsproces voor twee experimentele coronavaccins die Pfizer ontwikkelt met de Duitse biotechnoloog BioNTech.

Overname

Chipbedrijf Analog Devices kondigde aan branchegenoot Maxim Integrated Products over te nemen. De overname wordt volledig in aandelen afgehandeld en heeft een waarde van ongeveer 21 miljard dollar. Daarmee is het een van de grootste deals sinds het begin van de coronacrisis. Maxim maakte een koerssprong van zo'n 11 procent en Analog zakte bijna 4 procent.

Verder maakte Google bekend de komende vijf tot zeven jaar 10 miljard dollar te investeren in India. Dat geld wordt gebruikt om digitale technologieën in het land versneld in te voeren, aldus Google-topman Sundar Pichai. India heeft meer dan 500 miljoen internetgebruikers en wordt gezien als belangrijke groeimarkt door grote Amerikaanse technologiebedrijven, zoals ook Amazon en Facebook. Google-moederconcern Alphabet ging een kleine 1 procent procent vooruit.

PepsiCo

Beleggers kijken daarnaast vooral uit naar het begin van het kwartaalcijferseizoen op Wall Street deze week. Frisdrank- en snackfabrikant PepsiCo kwam maandag al met cijfers. De omzet daalde minder sterk dan werd verwacht, onder andere doordat er meer chips als Cheetos werden gekocht door mensen die thuiszaten vanwege de coronacrisis. PepsiCo gaf geen prognoses voor heel 2020 vanwege de onzekerheden rond de virusuitbraak. Het aandeel klom bijna 2 procent.

De euro noteerde op 1,1361 dollar, tegen 1,1359 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 40,48 dollar. Brentolie zakte 0,4 procent in prijs tot 43,06 dollar per vat.