'Weerstand aandeelhouders tegen beloning bestuurders neemt toe'

Opvallend dat het bedrijf met de meest extreme beloning voor bestuurders niet wordt genoemd.



Bij Adyen krijgen bestuurders bijna gratis aandelen (€ 10,95) die ze vervolgens direct verkopen.



Dat heeft vijf bestuursleden (niet oprichters) tezamen dit jaar al € 100 miljoen opgeleverd.



Blijkbaar komen aandeelhouders niet in opstand als de koers stijgt.





Ja, maar Ayden blijft in dit verband een beetje een rotte appel; ik vertrouw het voor geen cent. Koers 10 keer over de kop, zelfs met een winstverdubbeling (die er echt niet komt) en wel een heel groot risico op meer concurrentie. Hoe kan dat nu en welke idiote beleggers trappen daar in?