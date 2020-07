Barclays rekent op tegenwind in tweede helft 2020

Gepubliceerd op | Views: 52

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Barclays verwacht in de tweede helft van het jaar meer last te krijgen van tegenwind door uitstaande leningen van klanten waarvan nog maar de vraag is hoeveel geld daarvan terugkomt. Daarvoor waarschuwt de grote Britse bank vooruitlopend op de cijfers die het later deze maand bekendmaakt.

Barclays spreekt van uitdagende marktomstandigheden. De bank zal waarschijnlijk een stijging van CET1-kapitaalratio rapporteren tot 14 procent, in tegenstelling tot 13,1 procent in het eerste kwartaal. De CET1-ratio zet het kapitaal van de bank af tegen de bezittingen.

Britse banken staan ​​voor ongekende uitdagingen, aangezien de coronacrisis veel bedrijven naar de afgrond duwt. Daardoor worden kredietverstrekkers gedwongen voorbereidingen te treffen om waarschijnlijke verliezen te dekken. Barclays boekte in april al een last van 2,1 miljard Britse pond, de grootste kwartaalvoorziening in een decennium. Nieuwe boekhoudnormen bemoeilijken ook de inspanningen van banken om te anticiperen op de gevolgen voor bedrijven en consumenten.