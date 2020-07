Europese beurzen winnen opnieuw terrein

Gepubliceerd op | Views: 741 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen wonnen maandag opnieuw terrein. Beleggers schoven de zorgen over de wereldwijde recordstijging van het aantal coronabesmettingen aan de kant en waren optimistisch gestemd aan het begin van het cijferseizoen. Op het Damrak viel een onverwacht handelsbericht van verfconcern AkzoNobel in de smaak bij investeerders.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent in de plus op 575,23 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 769,94 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 0,9 procent vooruit.

AkzoNobel (plus 4,5 procent) was de sterkste stijger bij de Amsterdamse hoofdfondsen. De omzet van de verffabrikant is in het tweede kwartaal met 19 procent gedaald. Door de coronacrisis stond vooral de vraag naar lakken vanuit de auto-industrie en luchtvaartsector sterk onder druk. Volgens AkzoNobel nam de tegenwind van de crisis in de loop van het kwartaal wel steeds meer af. In China was de vraag aan het einde van het kwartaal bijna weer terug op het oude niveau.

ArcelorMittal

Staalmaker ArcelorMittal volgde op de voet met een winst van dik 4 procent. Biotechnoloog Galapagos en maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway stonden onderaan met verliezen van 1,5 en 0,7 procent. In de MidKap ging biotechnoloog Pharming aan kop met een plus van 4,3 procent. Apothekersbedrijf Fagron sloot de rij met een min van 0,6 procent.

NSI klom 1,5 procent na en handelsupdate. De vastgoedonderneming gaf weer een winstprognose voor 2020, nadat die in april werd ingetrokken vanwege de coronacrisis. Volgens NSI werden in het eerste halfjaar ondanks het coronavirus sterke operationele resultaten behaald.

NIBC

Bij de kleinere bedrijven steeg NIBC 3,7 procent. De overname van de zakenbank door investeerder Blackstone is weer een stap dichterbij. De partijen zijn het eens geworden over het gewijzigde bod. Veevoedersbedrijf ForFarmers profiteerde van een adviesverhoging door KBC Securities en kreeg er 2,5 procent bij.

Ubisoft raakte 9 procent kwijt in Parijs. Het Franse videogamebedrijf kondigde afgelopen weekeinde het vertrek aan van diverse hoge functionarissen, waaronder de nummer twee van het bedrijf. De stap komt nadat diverse leidinggevenden van het softwarebedrijf eerder waren beschuldigd van aanranding en seksuele intimidatie.

De euro noteerde op 1,1306 dollar, tegen 1,1311 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent minder op 39,85 dollar. Brentolie zakte 1,3 procent in prijs tot 42,66 dollar per vat.