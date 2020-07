'Positief nieuws over NIBC'

Gepubliceerd op | Views: 1.118 | Onderwerpen: NIBC

AMSTERDAM (AFN) - Dat het zakenbank NIBC en investeerder Blackstone is gelukt overeenstemming te bereiken over het gewijzigde overnamebod is positief nieuws. Dat concluderen kenners van ING in een reactie.

De analisten stellen dat in het persbericht geen melding meer wordt gemaakt van 'Transaction related business plan, waar dat bij eerdere berichten van NIBC wel melding van werd gemaakt. Volgens ING betekent dat dit dus niet langer een twistpunt is, gelet op het gewijzigde bod.

Niet alleen is overeenstemming bereikt over het bod van 7,53 euro per aandeel, waarvan 0,53 euro als dividend. Ook meldt NIBC dat bestuur en de raad van commissarissen unaniem achter het voorstel staan. Verder meldde de zakenbank dat de grootste aandeelhouders JF Flowers en Reggeborgh akkoord zijn, net als de Europese Commissie.

Akkoord

Blackstone bereikte eerder dit jaar een akkoord om NIBC over te nemen voor 9,85 euro per aandeel inclusief dividend. NIBC besloot, na een oproep daartoe van de toezichthouders, echter voorlopig geen dividend uit te keren vanwege de coronacrisis. Daarop ging Blackstone opnieuw onderhandelen met de grootaandeelhouders van de Haagse bank en rolde er een lager bod uit. Daarmee wordt NIBC gewaardeerd op 1,1 miljard euro.

ING blijft bij zijn hold-advies op NIBC met een koersdoel van 7,53 euro. Het aandeel noteerde maandag omstreeks 09.55 uur 3,7 procent hoger op 7,30 euro.