'Cijfers AkzoNobel beter dan verwacht'

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van verfproducent AkzoNobel over het tweede kwartaal vielen beter uit dan verwacht, ondanks duidelijke dalingen van de winst en omzet. Dat schrijft KBC Securities. De Belgische bank verhoogt zijn koersdoel van 80 naar 85 euro en handhaaft het accumulatie-advies.

De omzetdaling van 19 procent was volgens de bank redelijk in lijn met de verwachtingen. De daling van het operationeel resultaat met 22 procent viel aanzienlijk beter uit dan verwacht, aldus KBC, dat zelf op een min van 34 procent had gerekend. KBC zegt dat AkzoNobel de druk van de coronacrisis goed wist te compenseren met onder meer kostenbesparingen.

Het onverwachte tussentijdse handelsbericht van AkzoNobel viel goed bij beleggers in Amsterdam. Het aandeel noteerde maandag omstreeks 09.35 uur een plus van 3,5 procent op 83,62 euro.