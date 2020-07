AkzoNobel in trek op groen Damrak

ik snap niet waarom we het nog over corona hebben, als je zo kijkt lijkt het alleen maar positief uit te pakken, telkens verhalen impact is laag of al weer hersteld, beurs staat ook op een niveau van bijna voor corona tijd. laten we dan gewoon alles ook weer normaal gaan doen en ophouden met deze onzin. volgens mij kan er niks de beurs meer echt omlaag brengen.