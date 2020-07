Analog Devices dichtbij overname rivaal Maxim

Gepubliceerd op | Views: 273

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse chipbedrijf Analog Devices is dichtbij een overname van branchegenoot Maxim Integrated Products. Dat meldden ingewijden aan de Britse zakenkrant Financial Times.

De overname, die mogelijk maandag al wordt aangekondigd, zou volledig in aandelen afgehandeld worden. De deal heeft een waarde van ongeveer 20 miljard dollar. Daarmee zou het een van de grootste deals sinds het begin van de coronacrisis zijn. De pandemie maakte dat veel bedrijven voorzichtig werden met het doen van overnames en investeringen.

Met de overname zou Analog Devices meer verschillende soorten producten gaan verkopen en qua omzet dichter in de buurt komen van marktleider Texas Instruments. Het fusiebedrijf zou een waarde vertegenwoordigen van 70 miljard dollar. Aandeelhouders van Maxim zouden ongeveer 30 procent van het fusiebedrijf in handen krijgen. Maxim is voor Analog vooral interessant vanwege zijn aanwezigheid in de auto-industrie.