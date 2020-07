'Openingswinst voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 2.600

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt maandag met winst te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting hoger openen. Beleggers schuiven de zorgen over de wereldwijde recordstijging van het aantal coronabesmettingen aan de kant en kijken vooral uit naar de start van het cijferseizoen. Ook is de blik gericht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat donderdag bekend wordt gemaakt.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde zondag opnieuw een recordaantal nieuwe besmettingen met het coronavirus. In 24 uur tijd werden wereldwijd 230.370 nieuwe gevallen geregistreerd. De grootste dagelijkse stijgingen deden zich voor in de Verenigde Staten, Brazilië, India en Zuid-Afrika. Wereldwijd zijn meer dan 13 miljoen besmettingen geregistreerd en heeft het virus meer dan 565.000 doden veroorzaakt.

De aandacht gaat ook uit naar de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en Frankrijk. De Amerikaanse regering heeft een lijst van Franse producten gepubliceerd waarop ze 25 procent aan extra importheffingen wil gaan innen. Met de handelsbarrière wil Trump de Franse plannen voor een 'digitaks' vergelden. De producten op de lijst, bestaande uit make-up, zeep en handtassen, waren vorig jaar goed 1,3 miljard dollar aan Franse export naar de VS.

AkzoNobel

Op het Damrak gaat de aandacht onder meer uit naar verfreus AkzoNobel die voorlopige resultaten presenteerde. Het verfconcern behaalde in het tweede kwartaal een omzet van 2 miljard euro. Het aangepast operationeel resultaat bedroeg afgelopen kwartaal 238 miljoen euro. De cijfers waren volgens het bedrijf beter dan waar eerder rekening mee werd gehouden.

NSI kwam ook met een handelsupdate. De vastgoedonderneming geeft daarbij weer een winstprognose voor 2020, nadat die in april werd ingetrokken vanwege de coronacrisis. Volgens NSI werden in het eerste halfjaar ondanks het coronavirus sterke operationele resultaten behaald, waarbij het overgrote deel van de huurinkomsten gewoon werd binnengehaald.

ASML

Verder openen deze week onder meer chipmachinefabrikant ASML, navigatiedienstverlener TomTom en beddenverkoper Beter Bed de boeken. Op Wall Street komen de grote banken JPMorgan Chase en Goldman Sachs met cijfers. Ook farmaceut Johnson & Johnson en Netflix geven inzicht in de stand van zaken.

De Europese beurzen sloten vrijdag met winst. De AEX-index klom 0,6 procent tot 570,52 punten en de MidKap steeg 0,7 procent tot 762,88 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,2 procent. Ook Wall Street ging hoger het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent in de plus op 26.075,30 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent en technologiebeurs Nasdaq klom 0,7 procent.

De euro was 1,1329 dollar waard, tegen 1,1311 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 40,25 dollar. Brentolie kostte ook 0,7 procent minder, op 42,96 dollar per vat.