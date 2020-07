'OPEC en bondgenoten kunnen productiebeperking afbouwen'

quote: LLinssen schreef op 13 juli 2020 10:49:

De laatste beperking is van begin april toen de corona crisis toe begon te slaan op de beurzen / geld / olie markt.

Ik denk dat ze een inhaalslag verwachten op de vraag naar olie; de VS is de grootste verbruiker van olie gevolgd door China en die laatste zit behoorlijk in de lift. Traditioneel gezien gaat de verduurzaming bij een crisis de prullenbak in, maar daar lijkt deze crisis nog weinig sprake van te zijn.

Uiteindelijk gaan vliegtuigen weer vliegen, transport schepen weer varen en moeten ook de casino's op de cruise schepen weer van stroom worden voorzien, met her en der misschien nog een kleine oorlog zal de vraag naar olie heus wel stijgen, een paar procent extra productie zal nog niet doorslaan in de prijs en de geraakte landen zullen toch hun begroting weer op orde moeten krijgen.

Voor de schalie boeren is de huidige olieprijs nog niet interessant.

Een klein beetje minder op de markt en de prijzen stijgen snel. Dat levert veel meer op voor de olie producerende landen. Maar een van de problemen is echter dat er landen zijn die toch gewoon meer olie verkopen (o.a.Mexico en Canada). Die zitten dus de tactiek van onderproductie in de weg en het is dus goed mogelijk dat SA nu een beetje dreigt. Iedereen weet hoe eenvoudig het is om de prijs omhoog te jagen; gewoon minder produceren, maar het probleem is dat men niet in staat is dit gezamenlijk te doen. Ik denk niet dat schalie olie een issue is, want dat gaat toch in de toekomst harder afzwakken, tenzij men ziet aankomen dat Biden wordt verkozen en die is fel tegen schalie winning vanwege milieu. Door de prijs nog even laag te houden wordt het dan eenvoudiger voor Biden om de schalie winning te stoppen. Zo maar wat gedachten.