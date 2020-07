KBC verhoogt advies ForFarmers

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - Kenners van KBC Securities hebben het advies op veevoederbedrijf ForFarmers verhoogd. Daarbij werd onder meer de waarde van het aandeel afgezet tegen die van sectorgenoten. Daaruit concludeerde de Belgische bank dat ForFarmers tegen een grote korting wordt verhandeld.

KBC prijst onder meer de uitvoering van de Horizon 2020-strategie van het bedrijf. In de afgelopen jaren heeft ForFarmers zich volgens de kenners in vier landen sterker gepositioneerd. Daarnaast is de toetreding tot de markt in Polen succesvol gebleken.

Alles bij elkaar heeft ForFarmers volgens KBC een stabiele basis om waarde voor aandeelhouders te creëren gelet op de marktposities en de schaalgrootte. KBC verhoogde het aandeel ForFarmers van hold naar accumulate. Het koersdoel werd met 0,25 euro opgevoerd naar 6,25 euro. Het aandeel ForFarmers sloot vrijdag op 5,53 euro.