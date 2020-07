'ASML voert kwartaalomzet op na coronadip'

De beurs draait om subjectieve beeldvorming. Rationele analyse is er niet meer bij.



In 2019 gingen analisten er vanuit dat ASML IN 2020 een winst per aandeel zou halen van €8,60.



Met € 6 miljard omzet in het eerste halfjaar (huidige analistenverwachting) en de lagere brutomarge zal ASML met moeite die € 8,60 in 2020 gaan halen.



Maar niemand die het daar nog over heeft. We pompen gewoon de verwachtingen steeds verder op om het tegenvallende heden te compenseren.