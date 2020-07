'ASML voert kwartaalomzet op na coronadip'

Gepubliceerd op | Views: 728

AMSTERDAM (AFN) - Chipmachinefabrikant ASML heeft in het tweede kwartaal naar verwachting een hogere omzet in de boeken gezet dan in het eerste kwartaal, toen de resultaten duidelijk werden geraakt door de coronacrisis. Het bedrijf komt woensdag voorbeurs met cijfers naar buiten.

Volgens een consensus van analistenschattingen opgesteld door persbureau Bloomberg komt de omzet uit op bijna 3,5 miljard euro. In het eerste kwartaal was dit nog 2,4 miljard euro. ASML had in die periode te maken met verstoringen bij leveringen van chipmachines door het coronavirus. ASML gaf aan dat die impact waarschijnlijk in volgende kwartalen goedgemaakt zou gaan worden. De nettoboekingen in het eerste kwartaal kwamen uit op 3,1 miljard euro. Dat is inclusief 1,5 miljard euro voor hypermoderne EUV-systemen van ASML.

Het bedrijf gaf bij de cijfers over het eerste kwartaal geen prognoses voor het tweede kwartaal en heel 2020. Dit in verband met de grote onzekerheid rond het coronavirus en de invloed van de ziekte op de wereldeconomie, eindmarkten, productiecapaciteit en toeleveringsketen.

ING schrijft in een vooruitblik op de resultaten van ASML dat het bedrijf wel eens positief kan verrassen. De bank stelt dat de chipsector goed door de crisis is gekomen, geholpen door een hogere vraag naar chips voor bijvoorbeeld datacenters vanwege het vele thuiswerken. Daar kan ASML structureel van profiteren, denkt ING. Deze gunstige ontwikkeling wordt weergegeven in de stijging van het aandeel ASML met circa 35 procent sinds de cijfers over het eerste kwartaal medio april, schrijft de bank.