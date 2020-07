Vastgoedfonds NSI komt weer met winstverwachting voor 2020

Gepubliceerd op | Views: 416

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedonderneming NSI geeft weer een winstprognose voor 2020, nadat die in april werd ingetrokken vanwege de coronacrisis. NSI gaat daarbij opnieuw uit van een EPRA-winst per aandeel van 2,30 tot 2,40 euro.

Volgens NSI werden in het eerste halfjaar ondanks het coronavirus sterke operationele resultaten behaald, waarbij het overgrote deel van de huurinkomsten gewoon werd binnengehaald. In het tweede kwartaal ging het om 96 procent van de inkomsten. Voor het derde kwartaal werd per 10 juli al ruim 90 procent van het totaal aan huurinkomsten gecollecteerd.

De brutohuurinkomsten kwamen in de eerste helft uit op bijna 38 miljoen euro, wat een daling is van 10 procent op jaarbasis. Het directe investeringsresultaat was bijna 22 miljoen euro. De leegstand van de totale portefeuille stond eind juni op 7,8 procent tegen 7,1 procent eind 2019.

Interim dividend

NSI kondigde aan een interim dividend van 1,04 euro per aandeel te willen betalen. Hier is een keuze voor contanten of aandelen of een combinatie. Voor heel 2020 wil het bedrijf het normale dividend van 2,16 euro per aandeel uitkeren.

In juni maakte NSI bekend een eenmalige last te nemen van 0,4 miljoen euro aan vanwege coronamaatregelen. Het ging om kosten die de onderneming maakte om kantoorpanden veilig in te richten om besmettingen met het virus te voorkomen. NSI kon deze kosten doorschuiven naar zijn huurders maar besloot om zelf de rekening te betalen.

Topman Bernd Stahli schrijft in een toelichting dat NSI een sterke balans heeft, met een steeds duurzamere vastgoedportefeuille van hoge kwaliteit.