Fitch negatiever over Turkije

NEW YORK (AFN) - Kredietbeoordelaar Fitch is somberder geworden over Turkije. Het kredietoordeel van het land ging omlaag van BB+ naar BB. De prognose ging van stabiel naar negatief.

Volgens Fitch is de geloofwaardigheid van het economische beleid van de Turkse regering de afgelopen tijd afgenomen. Ook de eerste beleidsstappen die zijn genomen na de verkiezingen in juni hebben de onzekerheid alleen maar verder verhoogd.

Verder wijst Fitch op de toegenomen risico's voor de macro-economische stabiliteit van het land. De kredietbeoordelaar noemt onder meer de oplopende inflatie en de gevolgen van de verzwakte Turkse lira op bedrijven als oorzaken daarvoor.