Europese beurzen met winst weekend in

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn vrijdag met winsten gesloten. Daarmee kreeg de stijgende lijn van een dag eerder een passend vervolg. Beleggers maken zich langzamerhand op voor de start van het cijferseizoen dat volgende week begint.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,6 procent op 560,12 punten. De MidKap dikte 0,3 procent aan tot 775,71 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen kregen er tot 0,4 procent bij.

Uitzender Randstad (plus 1,8 procent) was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak. Kabel- en telecombedrij Altice Europe stond onderaan met een verlies van 1,3 procent. AkzoNobel won 0,9 procent. Vakbond CNV dreigt met nieuwe acties bij het verf- en chemiebedrijf.

MidKap

In de MidKap voerde bodemonderzoeker Fugro de stijgers aan met een plus van 3,4 procent na een adviesverhoging door ING. Boskalis klom 0,9 procent. De baggeraar heeft voor 65 miljoen dollar aan nieuwe opdrachten binnengesleept. Grootste daler was beursintermediair Flow Traders met een min van 1,4 procent.

Air France-KLM steeg 0,8 procent. De zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter zal naar verwachting nog wel enkele weken in beslag nemen. Geruchten over mogelijke kandidaten zorgden voor vertragingen, zo bleek uit een memo. Volgens een aantal prominente personeelsleden, bestuurders en oud-bestuurders van de luchtvaartcombinatie en vakbonden moet de Franse staat zich volledig afzijdig houden, zo schreven ze in een open brief.

Accell

Bij de kleinere bedrijven klom Accell 3,7 procent. Het fietsenbedrijf lijft Velosophy helemaal in. Accell had al een minderheidsbelang in de Nederlandse moederonderneming van bakfietsmerk Babboe. Heijmans won 2,6 procent. Volgens bestuursvoorzitter Ton Hillen is het bouwconcern in de race voor de ontwikkeling van het gebied rond de nieuwe Kuip.

Betalingsverwerker Adyen steeg 1,9 procent. Tussentijds kwam de koers voor het eerst boven de 600 euro uit, maar in de laatste minuten van de beurshandel verdampte een deel van de winst weer. Het bedrijf ging precies een maand geleden naar de beurs voor een introductieprijs van 240 euro en zag zijn beurswaarde op de eerste handelsdag al bijna verdubbelen.

De euro was 1,1671 dollar waard, tegen 1,1686 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 70,62 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 75,08 dollar per vat.