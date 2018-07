Wall Street verwerkt cijfers grote banken

Gepubliceerd op | Views: 377 | Onderwerpen: banken

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn vrijdag met kleine plusjes aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers verwerken de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo. Daarmee begint de kwartaalcijferperiode op Wall Street weer op gang te komen.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent hoger op 24.956 punten. De brede S&P 500 stond een fractie hoger op 2799 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,1 procent bij op 7830 punten.

JPMorgan Chase zette een fors hogere nettowinst in de boeken. Het financiële concern profiteerde van de hogere rente, groeiende kredietverstrekking en hogere inkomsten uit de beurshandel en bij het zakenbankieren. Het aandeel ging in de eerste handelsminuten 0,4 procent omlaag.

Citigroup

Ook Citigroup zag de winst oplopen. Beleggers waren niet onder de indruk. De beurswaarde slonk met 1,6 procent. Wells Fargo, de grootste hypotheekverstrekker van de Verenigde Staten, zag zijn winst juist afnemen en speelde op de beurs 2,8 procent kwijt.

Johnson & Johnson opende verder met een min van 1 procent. De farmaceut moet een schadevergoeding van 4,7 miljard dollar betalen aan 22 vrouwen die zeggen eierstokkanker te hebben gekregen door het gebruik van talkpoeder van het bedrijf. In het talkpoeder zou asbest hebben gezeten. Johnson & Johnson ontkent alle aantijgingen en zal het jurybesluit aanvechten.