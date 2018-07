Acties in de maak bij Ryanair

Gepubliceerd op | Views: 322 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Piloten van Ryanair leggen binnenkort mogelijk het werk neer. Onderhandelingen over een nieuwe cao tussen de prijsvechter en pilotenvakbond VNV zitten muurvast. Om de boel in beweging te krijgen, dreigt VNV nu met acties.

Leden van de bond mogen in een referendum aangeven of ze willen staken of niet. Als ze in meerderheid akkoord gaan, dan kunnen de in Nederland werkzame Ryanair-piloten per augustus het werk neerleggen. In andere landen, waaronder Ierland en Duitsland, worden door piloten- en cabinebonden al werkonderbrekingen georganiseerd bij de prijsvechter.

De VNV eist onder meer dat piloten in dienst komen van Ryanair en niet zoals nu via een schijnconstructie als zelfstandige aan het werk worden gezet. Daarnaast moet Nederlandse wetgeving van kracht worden op de arbeidscontracten van de in Nederland werkzame Ryanair-vliegers. Dat betekent ook dat er doorbetaald moet worden bij ziekte en dat er een betere pensioenregeling moet komen.

Ryanair was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.