'Wall Street buigt zich over cijfers banken'

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York openen vrijdag naar verwachting dicht bij huis. Beleggers verwerken de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo. Daarmee begint de kwartaalcijferperiode op Wall Street weer op gang te komen.

JPMorgan Chase zette recordresultaten in de boeken. De nettowinst steeg in het tweede kwartaal met 18 procent vergeleken met een jaar eerder, naar 8,3 miljard dollar. Het grote financiële concern profiteerde van de hogere rente, groeiende kredietverstrekking en hogere inkomsten uit de beurshandel en bij het zakenbankieren.

Ook Citigroup zag de winst oplopen. Dat was onder meer te danken aan een lagere belastingrekening door de belastingverlagingen van president Donald Trump. Wells Fargo, de grootste hypotheekverstrekker van de Verenigde Staten, zag zijn winst juist afnemen.

Trump

In de markt wordt tevens met een schuin oog gekeken naar het bezoek van Trump aan het Verenigd Koninkrijk. Daar uitte de president in een interview onder meer forse kritiek op de brexitplannen van de Britse regering. Als die doorgevoerd zouden worden, hoeven de Britten wat Trump betreft niet meer te rekenen op een handelsverdrag met de VS.

Verder staat Johnson & Johnson in de belangstelling. De farmaceut moet een schadevergoeding van 4,7 miljard dollar betalen aan 22 vrouwen die zeggen eierstokkanker te hebben gekregen door het gebruik van talkpoeder van het bedrijf. In het talkpoeder zou asbest hebben gezeten. Johnson & Johnson ontkent alle aantijgingen en zal het jurybesluit aanvechten.

Juridisch nieuws

Er was nog ander juridisch nieuws. De Amerikaanse justitie heeft beroep aangetekend tegen het groen licht dat een rechter vorige maand gaf voor de overname van mediabedrijf Time Warner door telecomgigant AT&T. Die deal ter waarde van 85 miljard dollar is al afgerond, maar de partijen zullen de megatransactie dus opnieuw in een rechtszaal moeten verdedigen.

Donderdag ging chipgigant Broadcom nog hard onderuit in New York. Beleggers zetten vraagtekens bij de overname van softwarebedrijf CA Technologies voor een bedrag van bijna 19 miljard dollar. Het algehele sentiment op de beursvloeren was wel positief, geholpen door de wegebbende handelsspanningen. De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent hoger op 24.924,89 punten. De brede S&P 500 won ook 0,9 procent, tot 2798,29 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,4 procent tot 7823,92 punten.