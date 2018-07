Hogere winst voor Citigroup

Gepubliceerd op | Views: 338

NEW YORK (AFN) - Citigroup heeft in het tweede kwartaal een hogere winst behaald dan een jaar eerder. Er werd met name geprofiteerd van een lagere belastingrekening door de belastingverlagingen van president Donald Trump. Dat blijkt uit cijfers die de grote Amerikaanse bank heeft gepubliceerd.

De nettowinst bedroeg 4,5 miljard dollar, een stijging van 16 procent. De baten van de bank gingen op jaarbasis met 2 procent omhoog tot 18,5 miljard dollar. Citigroup zag zijn belastingdruk dalen naar 24 procent, van 32 procent een jaar eerder. Topman Michael Corbat zei dat de resultaten wijzen op een goed momentum bij het gehele bedrijf en dat Citigroup duidelijk op koers ligt met het behalen van zijn financiële doelstellingen.

Wells Fargo, de grootste hypotheekverstrekker van de Verenigde Staten, opende ook de boeken. Het bedrijf uit San Francisco zag de nettowinst dalen naar 5,2 miljard dollar, van 5,9 miljard dollar een jaar eerder. De baten bedroegen 21,6 miljard dollar, tegen 22,2 miljard dollar.