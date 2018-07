JPMorgan Chase boekt recordresultaten

Gepubliceerd op | Views: 897

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft in het afgelopen kwartaal recordresultaten behaald. Het grote financiële concern profiteerde van de hogere rente, groeiende kredietverstrekking en hogere inkomsten uit de beurshandel en bij het zakenbankieren.

De nettowinst steeg in het tweede kwartaal met 18 procent naar 8,3 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. De baten kwamen uit op 28,4 miljard dollar, een stijging met 6 procent. Volgens de bank werden daarmee de beste resultaten in de boeken gezet voor een tweede kwartaal ooit.

De grootste bank van de Verenigde Staten gemeten naar bezittingen boekte bij de handel in aandelen, obligaties, grondstoffen en valuta's een omzetgroei van 12 procent naar 6,5 miljard dollar. Bij advisering rond fusies en overnames en het begeleiden van beursgangen namen de inkomsten met 9 procent toe tot 3,5 miljard dollar.

Belastingdruk

Ook bij het vermogensbeheer werden goede zaken gedaan. De totale waarde van de beheerde bezittingen van JPMorgan ging met 8 procent omhoog naar 2000 miljard dollar. De belastingdruk voor het bedrijf daalde door de belastinghervormingen van president Donald Trump.

In een toelichting meldde topman Jamie Dimon van JPMorgan dat de wereldwijde economische groei sterk is, met name in de Amerikaanse thuismarkt. Het vertrouwen van consumenten en bedrijven ligt hoog, aldus Dimon. De kapitaalmarkten waren volgens de topman open en actief, wat tot sterke inkomsten en prestaties leidde. Overigens wees hij er wel op dat de concurrentie in de wereld toeneemt.