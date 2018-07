NIBC houdt bava op 27 augustus

Gepubliceerd op | Views: 332 | Onderwerpen: NIBC

DEN HAAG (AFN) - NIBC heeft een buitengewone aandeelhoudersvergadering uitgeschreven voor 27 augustus. Aandeelhouders kunnen dan stemmen over de voordracht van Susi Zijderveld en Angelien Kemna als leden van de raad van commissarissen.

De zakenbank kwam eind vorige maand al met de voordrachten naar buiten. Zijderveld is bestuurslid bij NS en was eerder commissaris bij Propertize en directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Bovendien is ze lid van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei. Ze wordt bij de raad van commissarisssen van NIBC voorzitter van de commissie die zich bezighoudt met beloningen en nominaties.

Kemna was onder meer bestuurder bij pensioenbeheerder APG en bij ING Investment Management. Ze is momenteel onder meer commissaris bij AXA Group. Zij wordt voorzitter van de rvc-commissie die zich met risicobeleid en compliance bezighoudt.