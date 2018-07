'TomTom op koers'

Orderboek Automotive van EUR 1,2mrd tussen 2012-2017 wat de P&L binnenloopt na 2,5-3 jaar vertraging. Berekend met take-rate van 27-30% (uiterst conservatief naar mi). Operationeel resultaat Automotive steeg al 42% in Q1.



Telematics met 826k aansluitingen en een leidende positie in de EU.



Net cash positie van EUR129mln eind Q1.



En als slagroom op de taart de belofte van HD kaarten voor autonoom rijden. En al gesloten allianties met Baidu, Microsoft en NVidia.



Huidige ondernemingswaarde van minder dan 1,6mrd is een lachertje als je bedenkt dat Telematics minimaal EUR750mln oplevert (12x ebitda, Fleetmatics ging voor veel meer weg).