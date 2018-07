Vakbond dreigt met nieuwe acties bij Akzo

Gepubliceerd op | Views: 297

UTRECHT (AFN) - Vakbond CNV dringt bij de directie van AkzoNobel aan op een ultieme poging om een cao te creëren voor de 5000 werknemers van het concern. Anders volgen er nieuwe acties bij het verf- en chemiebedrijf.

,,AkzoNobel moet nu integraal inzicht geven in haar ideeën voor die nieuwe cao. Pas als dat er ligt is er aanleiding om weer om tafel te gaan'', stelt vakbondsbestuurder Arthur Bot. ,,Zo niet, dan beginnen we aan het tweede bedrijf qua acties bij AkzoNobel.''

Deze week waren er in vestigingen van AkzoNobel in Sassenheim, Wapenveld en Hengelo 24 uursstakingen. Een deel van het personeel deed daaraan mee, waardoor de productie hinder ondervond of tijdelijk stil kwam te liggen. CNV trekt bij de acties samen op met vakbond FNV. Een bestuurder van die bond zei woensdag al dat er al plannen klaar zouden liggen voor stakingen in de Akzo-vestigingen in onder meer Rotterdam en Delfzijl.