Tijdelijk topman benoemd bij ThyssenKrupp

ESSEN (AFN) - Het Duitse staal- en industrieconcern ThyssenKrupp heeft financieel directeur Guido Kerkhoff benoemd tot tijdelijk bestuursvoorzitter. Hij neemt voorlopig de topfunctie over van de opgestapte Heinrich Hiesinger.

De benoeming van Kerkhoff werd unaniem gesteund door de raad van commissarissen van ThyssenKrupp. Hij zal leiding geven aan het bedrijf uit Essen tot een nieuwe bestuursvoorzitter is gevonden. Hiesinger trad eerder deze maand af, kort nadat ThyssenKrupp een deal sloot met het Indiase Tata Steel over een fusie van de Europese staaldivisies. Veel investeerders van ThyssenKrupp waren erg kritisch over de deal die Hiesinger met Tata sloot.