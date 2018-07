'Welkome opdrachten voor Boskalis'

Gepubliceerd op | Views: 911

AMSTERDAM (AFN) - De nieuwe maritieme transportopdrachten voor Boskalis zijn positief voor het bedrijf om zo de bezettingsgraad bij de worstelende transportdivisie op peil te houden. Dat meldde KBC Securities.

Het gaat om twee opdrachten met een gezamenlijke waarde van 65 miljoen dollar. Volgens KBC draait het om klussen in het hogere segment op de markt voor zwaar maritiem transport. Met name bij het lagere segment op die markt heeft Boskalis het nog moeilijk. Al met al gaat het om een redelijk beperkte omvang van contracten, aldus de Belgische bank. Het advies blijft accumulate, met een koersdoel van 33,50 euro.

ING is eveneens positief over de nieuwe klussen voor Boskalis, aangezien het bedrijf het nog steeds moeilijk heeft op de offshore olie- en gasmarkt. De nieuwe opdrachten bieden weer wat broodnodige zichtbaarheid bij deze werkzaamheden. Het advies is hold, met een koersdoel van 26 euro.

Boskalis noteerde vrijdagochtend omstreeks 09.45 uur een plus van 1,4 procent op 25,68 euro.