Damrak begint met winst

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag hoger begonnen. Ook de andere Europese beurzen gingen verder omhoog na de winstbeurt een dag eerder. Beleggers keken onder meer uit naar de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup en schoven de handelszorgen even aan de kant.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,4 procent in de plus op 559,24 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 777,71 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen klommen tot 0,6 procent.

In de MidKap voerde bodemonderzoeker Fugro de stijgers aan met een plus van 4,5 procent na een adviesverhoging door ING. Grootste daler was Air France-KLM dat 0,7 procent kwijtspeelde.