'Positief begin voor AEX'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt vrijdag hoger te beginnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen waarschijnlijk met winst openen. Beleggers kijken onder meer uit naar de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup.

Op het Damrak staat Air France-KLM in het nieuws. De Franse staat moet zich niet bemoeien met Air France-KLM. Dat schrijven een aantal prominente personeelsleden, bestuurders en voormalig bestuurders van het bedrijf en vakbonden in een open brief aan de Franse president Emmanuel Macron. Als de Franse staat zich met de maatschappij blijft bemoeien, kan het zomaar einde oefening betekenen.

Bouwconcern Heijmans is in de race om Rotterdam-Zuid te ontwikkelen. „We zijn samen met Syntrus Achmea en Provast de beoogde partij voor de ontwikkeling van het gebied rond de nieuwe Kuip”, zei bestuursvoorzitter Ton Hillen tegen De Telegraaf.

Baggeraar Boskalis liet weten contracten te hebben binnengehaald met een waarde van 65 miljoen dollar. Fietsenfabrikant Accell kondigde aan Velosophy volledig over te nemen.

Batenburg Techniek heeft de overname afgerond van toeleverancier Adelco. De overname past volgens technisch dienstverlener in de strategie om te groeien in de toelevering van producten en diensten aan de industrie.

De Europese beurzen sloten donderdag met winst. De AEX-index klom 0,7 procent tot 557,02 punten en de MidKap won 0,5 procent, tot 773,20 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent. Ook Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 24.924,89 punten. De brede S&P 500 won ook 0,9 procent en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,4 procent tot een nieuw recordniveau.

De euro was 1,1657 dollar waard, tegen 1,1686 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 70,40 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 74,31 dollar per vat.