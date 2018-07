Boskalis sleept nieuwe opdrachten binnen

Gepubliceerd op | Views: 725

PAPENDRACHT (AFN) - Boskalis heeft voor 65 miljoen dollar aan nieuwe opdrachten binnengesleept. Het gaat om een logistiek managementcontract en een transport- en installatieklus, meldt de baggeraar en maritieme dienstverlener.

De eerste opdracht omvat het transport van een groot aantal modules van een productiewerf in Azië naar een fabriek in aanbouw in Noord-Amerika. Vanaf eind 2019 zijn daarvoor twee zwareladingschepen met open achtersteven nodig. Beide vaartuigen zullen meer dan een jaar ingezet worden.

De andere klus is afkomstig van Malaysia Marine & Heavy Engineering. Boskalis wordt verantwoordelijk voor het transport en de installatie van de bovenkant van een een groot offshoreplatform. Dit project wordt naar verwachting in 2020 uitgevoerd. Ook hiervoor gebruikt Boskalis een zwareladingschip.