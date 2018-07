'Defensieconcern Saab gaat banen schrappen'

Gepubliceerd op | Views: 13 | Onderwerpen: autoindustrie

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - Het Zweedse defensie- en luchtvaartconcern Saab gaat naar verluidt flink in zijn personeelsbestand snijden. Volgens zakenkrant Dagens Industri is het bedrijf in gesprek met vakbonden over het ontslag van zo'n 1300 van zijn circa 16.500 medewerkers.

Het schrappen van banen zou niet zijn ingegeven door een terugloop van orders bij Saab, dat een groot aantal landen van defensiesystemen voorziet en ook gevechtsvliegtuigen produceert. Het bedrijf zou efficiënter moeten werken. Een woordvoerder van Saab wilde niets bevestigen tegenover de krant.