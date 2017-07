Yellen twijfelt over groeidoelstelling Trump

Waar Yellen ook een opmerking over heeft gemaakt is het begrotingstekort, die op lange termijn onhoudbaar is. Vandaag is bekend geworden dat het jaarlijkse tekort is opgelopen tot 700 miljard dollar, het grootste tekort sinds 2013 en nu snel groeiende. Dat zal ze ook gezien hebben. In een tijd dat de economie groeit en de Fed de rente opvoert, is dit een tikkende tijdbom. Maar niet alleen is in de VS de schuld hoog, ook nog steeds in China, Japan en veel Europese landen. Wanneer er iets tegen zit in de economie, zijn de overheden niet bij machte om deze te steunen met investeringen. De enige redding kan dan alleen zijn dat alle centrale banken ter wereld alle obligaties opkopen, omdat deze massaal gedumpt worden (angst voor in gebreke blijven van overheden). Maar wat is geld dan nog waard? Het is dan overigens eigen schuld van de centrale banken, de kunstmatig lage rente noopt niet tot bezuinigingen.