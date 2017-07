Altice doet overname in Portugal

Gepubliceerd op | Views: 712 | Onderwerpen: Portugal

LISSABON (AFN) - Het in Amsterdam genoteerde telecom- en kabelconcern Altice heeft in Portugal een deal gesloten voor de overname van een meerderheidsbelang in Media Capital van het Spaanse mediabedrijf Prisa. Dat maakte de onderneming in de nacht van donderdag op vrijdag bekend.

Altice verwerft een belang van 94,7 procent in Media Capital, dat actief is op het gebied van televisie, radio en tijdschriften op de Portugese markt. De ondernemingswaarde van Media Capital is 440 miljoen euro, de onderneming behaalde in 2016 een omzet van 174 miljoen euro en een bedrijfsresultaat (ebitda) van 41,5 miljoen euro.

Media Capital is verder eigenaar van contentproducent Plural. Altice is actief in Portugal sinds de overname van telefoniebedrijf PT Portugal in 2015.