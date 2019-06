America zal net als in Irak, Afghanistan, libie, Syrie een oorlog starten en ze verzinnen wel een reden net als wat ze deden in deze landen en onze misdadige regeringen lopen als makke schapen achter Amerika aan..... Allemaal voor geld en meer macht.



En het gross van de gehersenspoelde bevolking slikt het als zoete koek want ook voor hen is er maar een ding belangrijk..... Als het hen maar goed gaat.