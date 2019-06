Retail Estates koopt twee winkelpanden België

Gepubliceerd op | Views: 343 | Onderwerpen: België

TERNAT (AFN) - Het Belgische winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft zijn portefeuille uitgebreid. Het in Brussel en Amsterdam genoteerde bedrijf heeft twee winkelpanden in het retailpark Alinau in het Belgische Libramont overgenomen van een particuliere belegger. Ze zijn verhuurd aan PointCarré en aan Hennes & Mauritz (H&M).

De investeringswaarde van de winkelpanden komt neer op 5,6 miljoen euro en het vastgoed is naar verwachting goed voor een globale huuropbrengst van 0,3 miljoen euro op jaarbasis. Het bruto aanvangsrendement op deze investering bedraagt volgens Retail Estates 5,75 procent.

In het retailpark heeft Retail Estates met eerdere transacties al zeven winkelpanden verworven. Het bedrijf financiert de nieuwe aankoop ten bedrage van 3,6 miljoen euro met de uitgifte van bijna 53.000 nieuwe aandelen, met een uitgifteprijs van dik 68 euro per aandeel.