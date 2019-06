Kleine uitslagen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 39 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn donderdag met kleine uitslagen de handel uitgegaan. Beleggers hielden de laatste ontwikkelingen in het handelsconflict in de gaten. China liet weten niet toe te geven aan de druk van de Verenigde Staten en te zullen ''vechten tot het einde''.

De AEX op Beursplein 5 sloot 0,1 procent in de min op 555,85 punten. De MidKap klom 1,3 procent tot 779,20 punten. De beurzen in Londen en Parijs eindigden min of meer vlak. Frankfurt won 0,4 procent.

Een opvallende stijger was Esperite dat een koerssprong maakte van meer dan 36 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het in Amsterdam genoteerde biotechnologiebedrijf weer praat met het Poolse PBKM over een overname van de activiteiten van stamceltak Cryo-Save. Eind mei werd nog de stekker uit de onderhandelingen getrokken.