'Nederland aantrekkelijke vastgoedmarkt'

Gepubliceerd op | Views: 1.079 | Onderwerpen: Nederland

AMSTERDAM (AFN) - Nederland is een van de aantrekkelijkste markten voor beleggingen in logistiek vastgoed. Alleen Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk scoren in Europa nog beter op een ranglijst van de internationale vastgoeddienstverlener Savills. Ierland completeert de top vijf.

De samenstellers zien veel potentie in de logistieke vastgoedmarkt in Nederland. Een hechtere relatie tussen retail en logistieke sector kan zorgen voor groei. Duitsland dankt zijn koppositie aan de mogelijkheden die er in het land zijn voor investeringen in de groeiende en grensoverschrijdende e-commerce.

Online winkelen is in West-Europa volgens de onderzoekers meer ingeburgerd dan op veel andere plaatsen in de wereld. Dat zorgt ervoor dat de winkelomzetten hier naar verwachting de komende jaren met 2,1 procent zullen stijgen, ondanks de "uitdagende sociaaleconomische vooruitzichten". Die toename in online winkelen vertaalt zich door in toenemende vraag naar distributiecentra en andere logistieke voorzieningen.