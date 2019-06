Duitse 5G-veiling levert miljarden op

Gepubliceerd op | Views: 1.034 | Onderwerpen: Duitsland

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse overheid heeft bijna 6,6 miljard euro opgehaald met de veiling van spectrumvergunningen voor 5G, ofwel supersnel mobiel internet. Dat meldde het Bundesnetzagentur dat de veiling organiseerde.

De succesvolle bieders zijn Deutsche Telekom dat 2,2 miljard euro neerlegde voor de vergunningen. Vodafone was goed voor 1,9 miljard euro, Telefónica Deutschland betaalde 1,4 miljard euro en nieuwkomer op de Duitse telecommarkt Drillisch legde 1,1 miljard euro op tafel. De biedingsstrijd voor de frequenties duurde 52 dagen.

De opbrengst van de 5G-veiling viel aanzienlijk hoger uit dan Berlijn had verwacht. Vooraf werd gemikt op een bedrag van 3 miljard tot 5 miljard euro. De Duitse overheid gaat het geld gebruiken voor investeringen in digitale infrastructuur in het land.