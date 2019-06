AEX werkt openingsverlies weg

Gepubliceerd op | Views: 762

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam wist donderdag het openingsverlies weg te werken. Ook de meeste andere Europese beurzen krabbelden voorzichtig op. De vastgelopen handelsonderhandelingen tussen Washington en Peking bleven de markten in de greep houden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel onveranderd op 556,10 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 770,49 punten. Londen en Frankfurt stegen tot 0,4 procent. De CAC 40-index in Parijs bleef vlak.

Op de lokale markt maakte Esperite een koerssprong van 16,6 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het in Amsterdam genoteerde biotechnologiebedrijf weer praat met het Poolse PBKM over een overname van de activiteiten van stamceltak Cryo-Save. Eind mei werd nog de stekker uit de onderhandelingen getrokken, omdat PBKM van een deal afzag.

Vergunningen

Grootste dalers in de AEX waren ABN AMRO en ING met verliezen van 0,8 procent. Betaalbedrijf Adyen voerde de stijgers aan met een winst van 1,2 procent. In de MidKap ging kabel- en telecombedrijf Altice Europe aan kop met een plus van 6 procent. Chipbedrijf Besi sloot de rij met een min van 2,3 procent.

De Duitse telecombedrijven stonden in de schijnwerpers na afronding van de 5G-veiling voor supersnel mobiel internet in het land. Deutsche Telekom, dat 2,2 miljard euro neerlegde voor een vergunning, won 0,5 procent. Drillisch kreeg er ruim 11 procent bij. De nieuwkomer op de Duitse telecommarkt was 1,1 miljard euro kwijt voor een vergunning.

Supermarktketen Tesco

In Parijs steeg Thales 2,6 procent. Het Franse technologieconcern verhoogde zijn winstverwachting, na de onlangs afgeronde overname van digitaal beveiliger Gemalto. Tesco raakte in Londen 2,1 procent kwijt. De Britse supermarktketen Tesco zag afgelopen kwartaal de vergelijkbare verkoop in Groot-Brittannië minder sterk stijgen dan verwacht.

De euro was 1,1297 dollar waard, tegen 1,1315 dollar een dag eerder. De olieprijzen zaten in de lift, na berichten dat twee tankers waren beschadigd bij een vermoedelijke aanval in de Golf van Oman. Een vat Amerikaanse olie werd 2,7 procent duurder op 52,51 dollar. Brentolie kostte 2,8 procent meer op 61,67 dollar per vat.