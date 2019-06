Tencent stuwt resultaat techbedrijf Naspers

Gepubliceerd op | Views: 453

KAAPSTAD (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Het Zuid-Afrikaanse media- en techbedrijf Naspers verwacht een aanzienlijk hoger resultaat in het afgelopen gebroken boekjaar. De onderneming profiteert van zijn belang in de Chinese technologiegigant Tencent, dat in de voorbije periode meer waard is geworden.

Naspers opent de boeken over een week. De operationele winst per aandeel zal naar verwachting maximaal 121 procent aandikken. Voor de nettowinst verwacht Naspers echter een daling.

Naspers is de grootste aandeelhouder van de Chinese techgigant Tencent, dat inmiddels circa 128 miljard euro waard is. Andere bedrijven waarin de Zuid-Afrikaanse onderneming investeert zijn het Russische sociale mediaplatform mail.ru en maaltijdbezorger Delivery Hero. Naspers brengt een deel van zijn internetactiviteiten op 17 juli naar de beurs in Amsterdam. Tegelijkertijd krijgt die onderneming, die voorlopig de naam NewCo heeft, een tweede notering in Johannesburg.