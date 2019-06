Vergelijkbare Britse groei Tesco valt tegen

Gepubliceerd op | Views: 400 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse supermarktketen Tesco heeft in het afgelopen kwartaal de vergelijkbare verkoop in Groot-Brittannië minder sterk zien stijgen dan verwacht. Tesco zelf zei een ''sterk begin'' van het nieuwe boekjaar te hebben gemaakt in een ''bedrukte'' Britse markt.

De vergelijkbare Britse verkopen in het op 25 mei afgesloten eerste kwartaal stegen met 0,4 procent op jaarbasis tot 9 miljard pond, ruim 10 miljard euro. Analisten hadden hier in doorsnee een plus van 0,8 procent verwacht.

Volgens Tesco, de grootste super van Groot-Brittannië, groeide het bedrijf sterker dan de algemene markt. De totale groepsverkopen gingen op vergelijkbare basis met 0,2 procent omhoog tot 14 miljard pond.