'Lager begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 481

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt donderdag lager te beginnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met verliezen openen. De vastgelopen handelsonderhandelingen tussen Washington en Peking blijven de markten in de greep houden.

Op het Damrak staat Philips in het nieuws. Topman Frans van Houten van het zorgtechnologiebedrijf liet in een interview met persbureau Bloomberg weten te kijken naar overnames die het bedrijf verder kunnen helpen op het vlak van medische apparatuur. Van Houten gaf verder aan dat handelsbeslommeringen het bedrijf dit jaar 45 miljoen euro aan winst kosten, maar dat zal niet leiden tot problemen met de levering aan langdurige partners in de zorg.

Het in Amsterdam genoteerde Esperite praat weer met het Poolse PBKM over een overname van de activiteiten van stamceltak Cryo-Save. Eind mei werd nog de stekker uit de onderhandelingen getrokken, omdat PBKM van een deal afzag.

Thales

Topman en mede-oprichter Michiel Langezaal van het snellaadstationbedrijf Fastned wil 27,3 miljoen tot maximaal 30 miljoen euro ophalen met de uitgifte van certificaten bij zijn beursgang. De datum voor de notering in Amsterdam is in verband met de uitgifte van de nieuwe stukken een weekje opgeschoven naar 21 juni. De certificaten worden aangeboden voor een prijs van 10 euro per stuk.

In Parijs staat Thales in de schijnwerpers. Het Franse technologieconcern verhoogde zijn winstverwachting, na de onlangs afgeronde overname van digitaal beveiliger Gemalto. Voor dit jaar rekent het bedrijf nu op een winst voor belastingen (ebit) van maximaal 2 miljard euro, van een eerder voorspelde 1,8 miljard euro.

Stapje terug

De Europese beurzen deden woensdag een stapje terug. De AEX-index daalde 0,2 procent tot 556,13 punten en de MidKap zakte een fractie tot 769,46 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 0,6 procent in. Ook Wall Street ging licht omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent in de min op 26.004,83 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq zakte 0,4 procent.

De euro was 1,1297 dollar waard, tegen 1,1315 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 51,45 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer en werd verhandeld voor 60,69 dollar per vat.