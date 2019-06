Begrotingstekort VS loopt op

Gepubliceerd op | Views: 968 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het begrotingstekort van de Verenigde Staten loopt hard op. In de eerste acht maanden van het fiscale boekjaar dat loopt tot 1 oktober steeg het tekort naar bijna 739 miljard dollar. Dat betekende een toename met 206 miljard dollar ten opzichte van een jaar eerder, zo meldde het Amerikaanse ministerie van Financiën.

De voorbije maanden wist de regering-Trump de opbrengsten op te voeren, geholpen door de verhoging van de importtarieven. Tot en met mei haalden de VS bijna 45 miljard dollar binnen aan douanerechten. Dat betekende bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De totale stijging van de opbrengsten met 2,3 procent hield geen gelijke tred met de uitgaven die 9,3 procent hoger uitvielen.

De onder president Donald Trump ingevoerde belastingverlagingen in combinatie met hogere overheidsuitgaven zorgden er voor dat het tekort is opgelopen. Het Witte Huis beweert dat belastingverlagingen de economische groei aanjagen en zichzelf uiteindelijk zullen terugbetalen. Kenners rekenen er in doorsnee op dat het begrotingstekort de komende jaren verder zal oplopen tot een bedrag van meer dan 1000 miljard dollar.