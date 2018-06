Comcast overtreft Disney met miljardenbod Fox

Gepubliceerd op | Views: 535

PHILADELPHIA (AFN/BLOOMBERG) - Comcast probeert de filmstudio en andere onderdelen van 21st Century Fox voor de neus van Disney weg te kapen. De Amerikaanse kabelreus heeft nu een officieel bod uitgebracht, ter waarde van 65 miljard dollar. Dat is flink meer dan de overnamesom van 52 miljard dollar waarover Disney eerder al een akkoord bereikte met Fox.

De stap hing al een tijdje in de lucht. Het was eigenlijk alleen nog wachten op een uitspraak van de rechter over een andere grote media- en entertainmentdeal, waarmee 85 miljard dollar gemoeid is. Comcast wilde namelijk alleen met een nieuw bod komen op Fox als telecomgigant AT&T groen licht zou krijgen om mediabedrijf Time Warner in te lijven. Dat gebeurde dinsdag, waardoor Comcast het tijd vond om zelf dan ook met nieuws naar buiten te komen.

De inmenging van Comcast is een tegenvaller voor Disney. Die hoopte met de inlijving van de Fox-onderdelen onder meer de controle te krijgen over de filmstudio's waar titels als Avatar en X-men op de plank liggen. Ook succesvolle televisieproducties als The Simpsons en Family Guy zouden zo in de portefeuille van Disney komen. Nu is het nog maar de vraag of dat allemaal gaat lukken.

Eerder bod

Fox is het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch. Voordat de deal met Disney rondkwam, had Comcast ook al geboden. Toen legde de kabelaar eveneens meer geld op tafel dan Disney, maar Fox besloot niet op het Comcast-bod in te gaan omdat het problemen verwachtte om goedkeuring voor de overname te krijgen.

Comcast is zelf overigens al eigenaar van film- en televisiestudio's. Onder meer NBC is van Comcast, evenals de Universal Studios-pretparken. Onlangs mengde Comcast zich tevens in de strijd om de Britse zender Sky. Het bedrijf bood daar meer voor dan 21st Century Fox, dat de 61 procent dat het nog niet in handen had wilde kopen. Fox wilde Sky dan direct doorverkopen aan Disney. Ook die strijd gaat om vele miljarden dollars.