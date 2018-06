'Rolls-Royce schrapt duizenden banen'

Gepubliceerd op | Views: 273

LONDEN (AFN) - Het Britse industrieconcern Rolls-Royce staat naar verluidt op het punt om een opnieuw een grote reorganisatie aan te kondigen. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat er waarschijnlijk 4000 banen worden geschrapt, en dat moet omgerekend zo'n 340 miljoen tot 454 miljoen euro aan besparingen opleveren.

De producent van onder meer vliegtuigmotoren is al een tijdje bezig om zijn gehele organisatie te versimpelen, in een poging de weg naar boven terug te vinden. In 2016 leed Rolls-Royce nog een recordverlies van meer dan 5 miljard euro. Het concern moet onder meer opboksen tegen een afnemende vraag naar scheepsmotoren en een teruggelopen omzet op het gebied van onderhoudswerk voor zakenvliegtuigen.

Bij Rolls-Royce werken nu nog ongeveer 50.000 mensen. Er is sinds topman Warren East in 2015 aantrad al flink gesneden in het personeelsbestand. Inclusief deze nieuwe ingreep zijn er onder zijn bewind al zo'n 10.000 arbeidsplaatsen verdwenen. Rolls-Royce heeft eerder ook al gezegd te overwegen om bepaalde onderdelen van de hand te gaan doen. Het concern was nu niet bereikbaar voor commentaar.