Is dit niet slecht nieuws voor de Euro en Europa. Iedereen met vermogen wordt zo langzamerhand gedwongen om in Amerika te investeren omdat de rente hier zo verdomd laag is.

Met de aandelen in de VS en dan met name op de Nasdaq gaat het ook een stuk beter. De grote buybacks moeten nog komen en de belastingmaatregelen in de VS hebben ook een flink positief effect.Verder loop je geen risico met Euro problemen, de groei in de EU wordt steeds minder. Het is verstandig om grotendeels in de VS te beleggen. Een Yahoo Finance commentator noemde Europe het nieuwe Japan.