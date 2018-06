Gepubliceerd op | Views: 650 | Onderwerpen: autoindustrie, Duitsland

WOLFSBURG (AFN/BLOOMBERG) - Volkswagen is in Duitsland akkoord gegaan met een megaboete ter waarde van 1 miljard euro. Het gaat om een schikking met openbare aanklagers in verband met het sjoemelsoftwareschandaal. Volkswagen erkent schuld en accepteert de straf daarvoor, stelt de autobouwer in een verklaring.

Volkswagen raakte in het najaar van 2015 in opspraak toen bleek dat het concern jarenlang vals had gespeeld bij toelatingstests voor dieselmotoren. Die waren voorzien van verboden software waardoor ze in het laboratorium veel schoner uit de bus kwamen dan ze bij normaal gebruik op de openbare weg waren. De affaire heeft al geleid tot de nodige boetes en schikkingen, waarmee bij elkaar vele miljarden gemoeid zijn.